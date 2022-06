La Figc approva il bilancio 2021: risultato record per ricavi commerciali e utili

Il valore della produzione è di 229,5 milioni di euro, con un margine operativo lordo di 40,3 milioni di euro e un risultato positivo di 11,1 milioni di euro

Nella riunione tenutasi oggi a Roma, il Consiglio della Figc ha approvato all’unanimità il bilancio consuntivo 2021, che chiude con un valore della produzione pari a 229,5 milioni di euro, con un margine operativo lordo di 40,3 milioni di euro e un risultato positivo pari a 11,1 milioni di euro. Si tratta di un risultato record, in particolare per il valore della produzione, che per la prima volta risulta così elevato, oltre che per i ricavi commerciali, che superano abbondantemente i 50 milioni di euro.

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, commenta il risultato:

“È un bilancio straordinario che ha battuto ogni record in termini di valore della Produzione superando anche quello del 2006, quando la Nazionale si laureò campione del mondo”.

Il Consiglio Federale ha anche approvato le modifiche richieste per rendere definitiva la regola delle cinque sostituzioni (con la sesta aggiuntiva nelle gare che prevedono i tempi supplementari) e per introdurre la gara di spareggio per l’assegnazione dello scudetto (con i tiri di rigore, senza tempi supplementari, in caso di parità nei 90’) nel caso si verificasse la situazione di pari punti in classifica tra due squadre al termine del campionato di Serie A.

Sono state anche approvate le date dei campionati per la stagione sportiva 2022/2023: Serie A – 14 agosto/4 giugno; Serie B – 13 agosto/19 maggio; Serie C – 28 agosto/23 aprile; Serie A femminile – 27 agosto/28 maggio; Serie B – 18 settembre/28 maggio; Dilettanti – 4 settembre/maggio.

Il Consiglio ha approvato le disposizioni per le partecipazioni delle seconde squadre delle società di Serie A al campionato di Serie C. La scadenza delle eventuali domande di ripescaggio è fissata al 19 luglio. In conclusione, è stato definitivamente allineato il Regolamento Agenti FIGC al relativo Regolamento del CONI, con particolare riferimento all’art.22 che investe l’istituto della domiciliazione.