Pogba lascia il Manchester United, ora la Juventus ha campo libero

Il Manchester United annuncia ufficialmente l’addio di Paul Pogba. Il club inglese ha pubblicato un comunicato sul suo sito e alcuni tweet.

Tutti al club vorrebbero congratularsi con Paul per la sua carriera di successo e ringraziarlo per i suoi contributi al Manchester United. Gli auguriamo tutto il meglio per i prossimi passi in un viaggio straordinario.

Thank you for your service, @PaulPogba 👏 #MUFC

Once a Red, always a Red 🔴

A vital contribution from @PaulPogba, just when we needed it 👊

🤞 Wishing you the best for your next step!#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) June 1, 2022