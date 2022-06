‘O tiraggiro di Gaetano: «Quello di Insigne è un po’ più dall’esterno, il mio più centrale. Basta che è gol»

Intervista alla Gazzetta: «Mi sento pronto per Napoli, ho voglia di dimostrarlo sul campo. Hamsik? Sono più un centrocampista offensivo»

La Gazzetta intervista Gianluca Gaetano reduce dal gol nell’Under 21 contro il Lussemburgo.

«Papà ha una pizzeria a Cimitile, mamma è insegnante di scuola, alle elementari. Mio padre viene a quasi tutte le mie partite, e lascia mamma in pizzeria. Però mia madre mi dice: “l’ultima giornata la devo venire a vedere, non me ne frega niente del ristorante”, e infatti è rimasto mio fratello. E infatti è venuta. È l’unica partita che ha visto. La più importante. È stato perfetto».