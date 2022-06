Libero simula l’Italia del 2026 con Football Manager: Carnevali non avrà ancora venduto Scamacca

Avete presente Football Manager? Qualcuno crede che sia semplicemente un videogioco. In realtà è un’esperienza manageriale, riproduce la realtà, considera tutte le variabili del calcio. Lo scrive l’edizione odierna di Libero, che ne spiega a anche il motivo: «dietro – si legge – c’è un lavoro di scouting immenso, con migliaia di esperti sparsi in tutto il mondo che valutano calciatori di qualsiasi livello, anche della seconda divisione sudcoreana o della quarta danese».

Per questo motivo Football Manager è considerato uno strumento utile da alcuni addetti ai lavori: persino uno dei più grandi come José Mourinho ha sul proprio pc l’inconfondibile icona del simulatore calcistico. Sarebbe interessante scoprire che uso ne fa, magari passa ore a studiare il database contenente centinaia di migliaia di calciatori. Di questi tempi Football Manager potrebbe tornare utile a Roberto Mancini, se non altro per recuperare fiducia nella Nazionale, che potenzialmente può arrivare a esprimere alcuni dei migliori calciatori del mondo.