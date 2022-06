La stampa inglese: «E’ solo un caso che nessuno sia morto in tre finali, Ceferin deve dimettersi»

Duro editoriale del Daily Mail: Parigi non è stata la prima volta. Intanto è in programma un vertice tra i ministri Nigel Huddleston e Amélie Oudéa-Castéra

“Zeljko Pavlica è il capo della sicurezza della Uefa. In 14 mesi ha presieduto tre caotiche finali del calcio europeo: la finale degli Europei, ed è stata una fortuna che nessuno sia morto. La finale di Europa League del 2022, quando il personale dello stadio ha confiscato medicinali e acqua in un caldo torrido, non c’era acqua allo stadio in tribune avevano esaurito le scorte, ed è stata una fortuna che nessuno sia morto. E la finale di Champions League, con i tifosi schiacciati, rapinati e “gasati”, ed è stata una fortuna che nessuno sia morto. Non si può dire che non sia coerente”.

E’ l’attacco dell’editoriale di Martin Samuel sul Daily Mail. Perché lo “scandalo” di Parigi, con la strage sfiorata, in Inghilterra non l’hanno mandato giù per niente. Da noi se n’è parlato in un paio di trafiletti, poi basta così: senza il morto non c’è notizia.

Il Guardian scrive che il ministro dello sport britannico incontrerà la sua controparte francese entro la fine di questa settimana per discutere del caos allo Stade de France: il vertice tra Nigel Huddleston e Amélie Oudéa-Castéra potrebbe avvenire già oggi.

Ma intanto la stampa inglese affonda. “Pavlica non è un incompetente qualsiasi – scrive Samuel – È un incompetente che è anche un caro amico e connazionale di Aleksander Ceferin, il presidente Uefa”. Uno che ha fatto carriera grazie a questa amicizia: è stato anche il suo testimone di nozze.

Samuel scrive che da quando si è insediato Ceferin all’improvviso la Slovenia è diventata il centro dell’Europa, persino per gli arbitri. “Dalla stagione 2016-17, il primo anno completo in carica di Ceferin, 12 diversi arbitri sono stati nominati per le principali finali Uefa per club. Nessuno dalla Premier League, nessuno dal Belgio o dal Portogallo, solo uno dalla Germania e dalla Spagna. Gli arbitri sloveni hanno guidato tre finali, più di qualsiasi altra nazione. “Che coincidenza”, scrive sarcasticamente. Per poi arrivare al punto:

“Dimettersi. Questo è ciò che dovrebbe fare Pavlica. E Ceferin, anche. Ha avuto la sua occasione questo dream team, ed è una fortuna che nessuno sia morto“.

“A chi rispondono, queste persone? La Uefa è composta da federazioni affiliate. Dove sono? Dove sono la Federcalcio inglese, la FA spagnola, la FA scozzese, la FA tedesca? Sono i loro tifosi che sono stati lasciati senza protezione, i loro tifosi che sono stati trattati con disprezzo”