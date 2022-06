La Roma è già a quota 33mila abbonamenti

Non erano così tanti dalla stagione 2003-04. Il 93,8% dei vecchi abbonati ha confermato la propria tessera. Da lunedì al via la fase due

Sono arrivati sesti in campionato e hanno vinto la Conference League. E ovviamente hanno Mourinho in panchina. I tifosi della Roma sono pazzi per la loro squadra. Non vanno a letto con il nemico, sostengono i loro colori. E prima fase della campagna abbonamenti si è chiusa con la sottoscrizione di 33.500 tessere staccate. La Roma fa sapere che non erano stati sottoscritti tanti abbonamenti dalla stagione 2003-04. I nuovi abbonati sono quasi 13 mila. Il 93,8% dei vecchi abbonati ha confermato la propria sottoscrizione. Già esaurita la Curva Sud centrale. Lunedì 20 giugno comincerà la fase due con la vendita libera a partire dalle 10. Quanta invidia per il loro entusiasmo.