In Serie A arriva un arbitro donna, il CorSport: l’Aia spinge per la parità o serve per poter dire «Avete visto?»

Dalla prossima stagione in Serie A arbitrerà anche un direttore di gara donna. Si tratta di Maria Sole Ferreri Caputi. Domani dovrebbe arrivare l’ufficialità. Sul Corriere dello Sport Edmondo Pinna commenta la scelta.

“The Chosen One (ma non è LeBron), la prescelta, in fretta e furia sostituita Maria Marotta, sedotta e abbandonata. Storia di ottobre/novembre scorso, non c’è alcun colpo di teatro, alcuna sorpresa, nessuna esclusiva, tutto già scritto e detto. Resta la solita domanda, se la scelta sia una spinta forte che la nuova AIA, fra tanti affanni e tanti inciampi, vuole dare verso una doverosa e sacrosanta (ma anche reale) parità o se invece non serva per poter dire, poi: «Avete visto?». Il tutto – eventualmente – sulla pelle di una ragazza che ha fatto del calcio, sin da bambina, la sua grande passione. La sentenza, si sa, è rimandata al futuro”.