Haaland: «Milosevic mi ha chiamato puttana e ha minacciato di rompermi le gambe»

Polemiche per Svezia-Norvegia in Nations League. Il difensore si difende: «Non conosco l’inglese, mai detto quelle cose». Per il Daily Mail il labiale lo incastra

Haaland ha rotto gli equilibri del calcio scandinavo. Ieri sera, in Nations League, la Norvegia ha battuto la Svezia 2-1 fuori casa. Doppietta proprio del centravanti appena acquistato dal Manchester City. Ma la notizia è un’altra. Erling Haaland ha accusato il difensore svedese Alexander Milosevic di averlo chiamato “puttana” e minacciando di rompergli le gambe.

Dopo il secondo gol, prima di esultare, si vede Haaland che si avvicina a Milosevic come a ricordargli quel che aveva detto prima.

Il Daily Mail mostra anche un filmato in cui il labiale del difensore dell’Aik sembrerebbe dare ragione ad Haaland.

Dopo la partita, a TV2 Norway Haaland ha dichiarato:

Scrive il Daily Mail:

Anche a Milosevic è stato chiesto dei loro battibecchi ma lui ha negato nonostante le riprese mostrino il contrario.

“È scorretto da parte sua, io non parlo norvegese e lui non parla svedese, quindi non so come dovremmo comunicare. Non parlo inglese in campo, quindi è sorprendente che mi attribuisca cose che non ho detto.