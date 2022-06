Dani Alves si propone allo Spezia via mail, ma il club ligure dice di no

L’offerta è stata rispedita al mittente dopo una valutazione dell’età e dei costi. Il brasiliano cerca di rilanciarsi in vista del Mondiale

Dani Alves è in cerca di una squadra dopo la fine della sua esperienza al Barcellona. Secondo quanto scrive Il Secolo XIX, il terzino brasiliano si sarebbe proposto via mail allo Spezia, ma il club ligure avrebbe rifiutato, dopo aver fatto una valutazione relativa all’età ed ai costi dell’operazione.

Alves vorrebbe trovare una collocazione per rilanciarsi in vista del Mondiale in Qatar, ma il club di Platek non sarà la sua nuova passerella.