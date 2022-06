Corsera: Koulibaly alla Juventus solo se parte De Ligt, questione di monte ingaggi

Il Corriere della sera fa il punto sulla difesa della Juventus e chiarisce che la coppia De Ligt-Koulibaly è impossibile per esigenze di bilancio.

A proposito di De Ligt, l’obiettivo – definito ambizioso –

è il prolungamento fino al 2026 o, in subordine, al giugno dell’anno precedente. Su questo si erano però arenati i colloqui, tra stipendio e clausola rescissoria: al momento, rispettivamente, 8 milioni di euro a stagione con generosi bonus (fino a un totale di 12) e 120 milioni. Va da sé, senza aumentare la busta paga, il club dovrà mollare qualcosa sull’antifurto della clausola, attorno agli 80 milioni. Cifra che, per le big d’Europa, sarebbe come un invito a comprare: dal Manchester United al City, passando per Psg e Real.

Sullo sfondo, perché nel pallone è sempre meglio cautelarsi, la Juve s’è informata piuttosto bene con l’agente di Kalidou Koulibaly, che sarebbe un colpo fenomenale. Non ci fosse sottinteso un allarme (per i tifosi bianconeri): l’arrivo del difensore senegalese significherebbe l’addio dell’olandese. Complicato allineare i due e Bonucci in rosa, per monte ingaggi e minutaggi, detto che il resto del corpo di guardia sarà composto da Gatti e Rugani.