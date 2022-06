Corsera: al Milan cresce l’ansia per Maldini. L’intesa ancora non c’è

Il contratto scade tra tredici giorni, la trattativa per il rinnovo è avviata ma non è conclusa. L’accordo dovrà essere raggiunto con Gazidis

Il futuro di Maldini al Milano. Come scritto ieri, probabilmente alla fine rinnoverà ma il rinnovo ancora non c’è. E il suo contratto scade il 30 giugno.

Il Milan la prossima settimana accoglierà Origi, che sbarcherà per le visite mediche. Però al quarto piano della sede del Diavolo l’ansia sale: dopo la cena avvenuta a casa Maldini con Gerry Cardinale di Redbird e Giorgio Furlani di Elliott, il direttore dell’area tecnica del Milan ha sì avviato la trattativa per il rinnovo del contratto — in scadenza fra tredici giorni — senza però arrivare a una completa intesa. L’accordo dovrà essere raggiunto con Gazidis che fino al closing di settembre ha potere di firma.