As: “l’Atletico Madrid vuole soldi per Morata (35 milioni) ma la Juve non li ha”

Diario As fa il punto sulla situazione di Alvaro Morata il 29enne attaccante dell’Atletico Madrid acquistato dalla Juve in leasing l’estate del pasticciaccio Suarez. Il diritto di recompra è fissato a 35 milioni. Ma la Juve ne offre 15.

Allegri lo ritiene importante ma le difficoltà economiche si fanno sentire: se l’opzione di acquisto obbligatoria è di 35 milioni, non ne offre più di 15. E a questo cifra l’Atletico non tratta. Morata è un pezzo ambito, un calciatore per il quale si può spendere una somma vicina ai 35 milioni, altrimenti resta all’Atletico Madrid.