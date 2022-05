Zerbin: «Non somiglio a Insigne. Abbiamo il ruolo in comune ma siamo calciatori completamente diversi»

L’attaccante esterno del Napoli Alessio Zerbin si è messo particolarmente in mostra questo campionato di Serie B, che ha giocato, in prestito, con la maglia del Frosinone. Ha segnato 9 gol. La squadra ciociara sta puntando i playoff. Zerbin è intervenuto a Kickoff, su Extratv.

«C’è un po’ di rammarico dopo la sconfitta di Ferrara ma sappiamo di essere vicinissimi ad un grande obiettivo. Vogliamo giocarci i playoff, lo meritiamo. Nel corso del campionato sono maturato e cresciuto molto. Voglio ringraziare il mister, se ho disputato un campionato così importante il merito è anche e soprattutto suo. Dopo un inizio brillante non ho giocato per qualche partita perché non stavo benissimo fisicamente ma in quelle settimane restare fuori mi è servito tantissimo. A Frosinone ho respirato veramente l’aria del calcio vero. Ho trovato una società perfetta e uno staff molto preparato. Devo ringraziare il direttore Angelozzi che mi ha dato questa grande occasione»