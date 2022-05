Zazzaroni: Mourinho vuole Dybala alla Roma

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, scrive dell’abbozzo di trattativa tra la Roma e Dybala. Mourinho vuole il calciatore della Juventus che è in scadenza di contratto, i Friedkin però prima di imbarcarsi nell’operazione aspettano la certezza di giocare l’Europa League. Dybala stregato dall’Olimpico.

Tra una chiamata diciamo informale e l’altra la più recente dalla sede all’Eur è di tre settimane fa – prende corpo, lentamente ma convintamente, l’operazione Roma-Dybala.

Dopo aver sondato i mercati inglese e spagnolo (Arsenal, Newcastle, Manchester United, Tottenham, Barcellona e Siviglia) e registrate le telefonate ad Antun (l’amico-agente di Dybala, ndr) di Beppe Marotta, che non si è mai spinto oltre la manifestazione d’interesse, il clan Dybala – giocatore incluso – ha cominciato a guardare alla Roma dei Friedkin e di Mourinho come a una destinazione possibile e di livello. L’apprezzamento di José per Paulo è stranoto: alla fine dell’ultimo Roma-Juve all’Olimpico, ad esempio, il tecnico lo avvicinò per fargli un sacco di complimenti concludendo con queste parole «sei un grande giocatore, mi piacerebbe tanto allenare uno come te».