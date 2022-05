Spalletti: «Domani Ghoulam capitano. Giocano Zanoli, Petagna, Zielinski e Meret. Insigne in panchina»

Per la prima volta, nella conferenza stampa di presentazione di Spezia-Napoli, ultima giornata di campionato, l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha dato delle notizie riguardanti la formazione che schiererà domani nella trasferta delle 12,30.

«Capitano? Il capitano domani sarà Ghoulam, Insigne non partirà titolare. Cosa chiedo per domani? Chiedo di vedere quello che ho visto in settimana. Ounas non ci sarà perché ha sentito tirare l’adduttore, non ci sarà Lozano perché operato, per il resto vengono tutti. Zanoli è stato convocato in Nazionale, gli si fanno i complimenti da parte di tutti ed è una soddisfazione per tutti averlo lì, questo dimostra che la qualità degli allenamenti, avendo giocato poco, riesce a far crescere, anche se lui ha un maestro per il ruolo e basta che gli faccia ombra per insegnargli. E’ fortunato ancora di più perché Di Lorenzo potrebbe andare anche a coprire un altro ruolo, sarebbe in grado di farlo. La formazione? Vi do tre-quattro elementi. Ghoulam l’ho già detto, Zanoli, ne devo dire altri tre. Petagna gioca. Zielinski gioca. Meret gioca».