Pulici: «Le bandiere non esistono più. Si pensa solo ai soldi, non al valore che conferiscono i tifosi»

La Stampa intervista Paolo Pulici, l’ex bandiera del Torino. Il tema è il rinnovo di Andrea Belotti. Il bomber granata continua a tacere sul suo futuro, mentre il club aspetta.

«Una voltasi cercava di stare il più possibile in una squadra, ma adesso non so se c’è ancora questo rispetto. La verità è che le bandiere non esistono più: le ultime siamo rimaste noi e non è certamente un buon segnale. Non esistono più giocatori di una volta che apprezzavano il valore che gli conferivano i tifosi. Noi eravamo appiccicati alla maglia».