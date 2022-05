«Oh santo Dio, perché ha ripreso? No, no! Oh, Luca, ferma», il caos tra arbitro e Var in Spezia-Lazio

Gli audio successivi al gol in fuorigioco di Acerbi del 30 aprile scorso. Pairetto riprese il gioco prima che a Lissone tracciassero le linee

Sulla Gazzetta dello Sport gli audio tra Var e abitro in Spezia-Lazio, del 30 aprile scorso, dopo il gol in fuorigioco di Acerbi che regalò la vittoria alla squadra di Sarri. Pairetto riprese il gioco prima che a Lissone tracciassero le linee. Il caso è riemerso ieri, in una giornata dedicata alla stagione arbitrale nell’Aula Magna di Coverciano.

“L’audio comincia dal minuto 90 di Spezia-Lazio ed è confermato che Pairetto sente un “ok” pronunciato fra componenti a Lissone e non diretto all’arbitro. Ma Pairetto fischia la ripresa. «Oh, santo Dio, perché ha ripreso? No, no! Oh, Luca ferma». Una volta fischiato indietro non si torna”.

Sul tema si è espresso il designatore Rocchi:

«Ho fermato tutti perché è inaccettabile. Un blackout comunicazionale così non va bene».