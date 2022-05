Mourinho: «Vado in vacanza, mi siedo in spiaggia davanti a casa mia a pensare tutto questo»

Mourinho ha vinto tutte le Coppe, Champions, Europa League e Conference. Le sue frasi riportate da Repubblica.

«No, io voglio restare a Roma, anche se arriva qualcosa non mi interessa, non voglio “qualcosa”, voglio vincere qui. Bisogna capire ora cosa vogliono fare i nostri proprietari, gente onesta e fantastica, per la prossima stagione, perché ci sono basi per dare seguito a tutto questo».

«Il fatto che solo io e Alex Ferguson e Trapattoni abbiamo vinto tre competizioni europee in tre decenni mi fa sentire vecchio. Adesso vado in vacanza, mi siedo in spiaggia davanti a casa mia a pensare tutto questo»,

«Un conto è vincere quando tutti se lo aspettano, un conto quando i trofei restano immortali. Penso alla gente romanista che fa la sua festa oggi: rimane per sempre».