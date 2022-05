Mbappé: «Altro che Psg o Real, mia madre voleva che andassi al Liverpool»

Al Telegraph: “Per me vincere la Champions è una vera ossessione, non ho paura di perdere, ma quella è la mia ossessione”

Kylian Mbappé ha appena terminato la conferenza stampa in cui racconta che resterà al Psg per patriottismo. Poi concede un’intervista esclusiva al Telegragh e “sgancia una piccola bomba”, come scrive il giornale inglese: altro che Real… stava per finire al Liverpool.

“Abbiamo parlato un po’, ma non troppo. Abbiamo parlato un po'”, conferma con cautela Mbappé prima di aggiungere che il Liverpool aveva effettivamente maggiori possibilità di ingaggiarlo quando è arrivato il momento per lui di lasciare il Monaco e prima di passare al PSG nel 2017. Non ha mai nascosto la sua ammirazione per il Liverpool o per Jurgen Klopp.

“Ho parlato con il Liverpool perché è il club preferito di mia madre, mia madre adora il Liverpool. Non so perché… È un buon club e li abbiamo incontrati cinque anni fa. Quando ero a Monaco li ho incontrati”.

“Ovviamente, alla fine è stato tra il Real Madrid e il Paris Saint-Germain”, dice.

Vincere la Champions, per lui, è diventata una “ossessione”. “Sempre un’ossessione per me, sempre. Non è perché non l’abbiamo vinta. No, no, no. È un’ossessione. Non devi avere paura di perdere. No, non ho paura di perdere. Forse non vincerò la Champions l’anno prossimo, ma è un’ossessione.

“Puoi essere una superstar ed essere te stesso. È quello che sono. Io sono me stesso. Sono rilassato. So che devo fare alcune cose perché è per il calcio o per il business o perché sono famoso. Ma quando torno a casa sono un ragazzo normale. Sono Kylian. Vado con i miei amici. Mi prendo cura della mia famiglia. Sono come te, un ragazzo normale. Quando esco, però, non sono un ragazzo normale”.