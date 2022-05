L’ultima giornata di Premier conferma perché è il campionato più ricco e bello del mondo

Il City di Guardiola vince con il gol decisivo all’81esimo. Ha segnato tre gol in sei minuti. Inutile vittoria del Liverpool che ha perso il campionato con 92 punti

Ci sarà un motivo se i diritti tv della Premier League sono i più pagati di qualsiasi campionato di calcio. E invece in Italia chi ha pagato per acquistarli, è in difficoltà perché gli ascolti non sono all’altezza.

Lo ha confermato anche l’ultima giornata del campionato inglese. Ha vinto il Manchester City (quarta Premier per Guardiola) ma al termine di novanta minuti che i tifosi non dimenticheranno mai. Al 75esimo erano sotto di due gol in casa con l’Aston Villa mentre il Liverpool stava pareggiando in casa 1-1 col Wolverhampton. Nessun calcolo, niente di niente. In quel momento avrebbe vinto comunque il City.

La squadra di Guardiola era morta. Poi, ha segnato tre gol in sei minuti, come il famoso derby tra Torino e Juventus. Due di Gundogan e uno di Rodri con un rasoterra spettacolare. Il gol decisivo all’81esimo. Mentre a Liverpool Salah segnava il gol che qualche minuto prima avrebbe significato la vittoria del campionato. È poi finita 3-1 ma è servito a poco. Il Liverpool ha perso il campionato con 92 punti.

Novanta minuti da infarto che hanno attratto qualsiasi appassionato di calcio tranne i tifosi di Inter e Milan (impegnati a guardare il loro spareggio a distanza). Questo è il calcio, questo è lo sport. Uno spettacolo per cui vale la pena pagare qualsiasi biglietto.

E il Leeds si è salvato con un gol all’ultimo secondo di recupero. Conte porta il Tottenham (quarto) in Champions. Terzo il Chelsea. Retrocedono Norwich, Watford e Burnley.