L’Inghilterra sta impazzendo per la guerra in tribunale tra le mogli di Rooney e Vardy. La BBC: “Meglio dei Reali”

La signora Rooney accusa la signora Vardy di aver fornito informazioni private su di lei al Sun, e l’ha incastrata. Ora la stampa la chiama “Wagatha Christie”

“Dimenticate la Corona”, scrive la sobria BBC. “L’unico dramma britannico di cui hai bisogno in questo momento è la faida nella vita reale tra due Wag – mogli e fidanzate delle stelle del calcio – attualmente in scena all’Alta Corte del Regno Unito”. Una storia che vede una contro l’altra Coleen Rooney, moglie di Wayne Rooney, Rebekah Vardy, moglie di Jamie Vardy: la signora Rooney accusa la signora Vardy di aver fornito informazioni private su di lei al Sun, che su queste cose ci sguazza. Accuse ritenute diffamatorie dalla accusata. Il processo in corso è diventato l’evento televisivo dell’anno, in Inghilterra.

Tutto è iniziato nell’ottobre 2019. Coleen Rooney “incastrò” Rebekah Vardy bloccando tutti i profili Instagram che la seguivano tranne il suo, e poi aveva condiviso informazioni inventate che erano finite sul Sun. Insomma, non poteva che essere l’altra la “gola profonda” del tabloid. La signora Rooney è stata soprannominata dai media inglesi “Wagatha Christie”, con un evidente gioco di parole: la Wag investigatrice. Vardy ha negato le accuse e ha citato in giudizio il suo “collega” per diffamazione.

Ieri Coleen Rooney ha detto alla corte che per lei Vardy “è affamata di fama”. L’altra ha risposto così: “Non ho bisogno di soldi, cosa guadagnerei vendendo storie su di te?“, e ha poi ordinato ai suoi avvocati di condurre una “indagine forense” sul suo account per vedere chi ha avuto accesso e quando.

Il processo va avanti. Per la legge inglese tocca alla Rooney dimostrare la colpevolezza della ex-amica. Gli inglesi seguono la vicenda tra gossip, notorietà e glamour.