L’Everton è terzultimo (non terzo), i tifosi in festa accolgono il bus allo stadio – VIDEO

Il video diffuso sui canali social dell’Everton. In Premier è tutto un altro calcio ed è tutto un altro tifo, da qualunque punto la si guardi

Ieri il Napoli ha praticamente conquistato la qualificazione in Champions con tre giornate d’anticipo. L’ha fatto in un’atmosfera desolante. Lo stadio era tutt’altro che pieno, i calciatori sono stati apostrofati quali «indegni» per tutti i novanta minuti nonostante stessero vincendo 4 a 0 dopo venti minuti. La delusione per il calo delle ultime settimane che ha compromesso la possibilità di vincere lo scudetto è comprensibile, ma non è comprensibile questo clima. Prima della partita l’autobus dei partenopei era stato contestato da alcuni gruppi di tifosi.

Dalla Premier League, ancora una volta, arriva una grande lezione di tifo (quello vero). In particolare dall’Everton terzultimo in classifica. L’anno scorso i Toffees hanno coltivato a lungo ambizioni europee, quest’anno sono nella zona calda della classifica, rischiano il tracollo. Nonostante ciò, i tifosi hanno accolto il calciatori allo stadio – prima della partita col Chelsea, che l’Everton mentre scriviamo sta vincendo 1-0 – manco avessero vinto la Premier. Rispetto all’Italia è tutt’altro mondo.