La Roma in finale di Conference League, 1-0 al Leicester. All’Olimpico un tifo da brividi

Gol decisivo di Abraham giunto alla 25esima rete stagionale e autore della solita prestazione generosa. In finale affronterà il Feyenoord

La Roma in finale di Conference League. I giallorossi hanno battuto 1-0 il Leicester nella gara di ritorno, gol di Abraham nel primo tempo su calcio d’angolo. In finale la Roma affronterà il Feyenoord che ha pareggiato 0-0 a Marsiglia.

Si è giocato nella splendida cornice dello stadio Olimpico pieno e con un tifo da brividi. Quanta nostalgia per i tempi, ormai lontani, in cui anche a Napoli il pubblico faceva la differenza. Tra l’altro, loro hanno difeso le loro canzoni, non cantano i brani dei Righeira. La squadra di Mourinho ha disputato una partita solida, i giallorossi sono cresciuti molto soprattutto sotto il profilo dell’atteggiamento. Hanno ben controllato il primo tempo e un po’ sofferto nella ripresa ma senza concedere azioni realmente pericolose agli inglesi.

Abraham ha segnato il gol numero 25 della stagione. Ha offerto la solita prestazione generosa, da centravanti moderno. Partita dopo partita, si sta confermando un ottimo acquisto.