Inzaghi: «Gli obiettivi della stagione sono stati raggiunti a prescindere dalla partita di domani»

«Sceglierei un episodio a colori e non in bianco e nero come tanti pensavano per descrivere questa stagione Abbiamo vinto due trofei, trovato gli ottavi di Champions e siamo qui a giocarci lo scudetto all’ultima giornata. I voti dateli voi, io posso dire che gli obiettivi della stagione sono stati raggiunti, pur in un anno non semplice. Siamo stati bravi a vincere due coppe e a giocarsi all’ultimo il titolo. Il campionato può riservare sempre qualcosa, non dipende tutto da noi, io penso solo alla Sampdoria»

È l’esordio di Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, in conferenza stampa. Ha presentato la partita con la Samp di domani. Di seguito le sue parole così come riportate da Tuttomercatoweb.

«La squadra ha fatto una settimana come le altre per preparare la partita, abbiamo novanta minuti da giocare sapendo che non dipende da noi, ma daremo il 120 per cento e poi vedremo cosa accadrà. Guardiamo solo alla Sampdoria, hanno fatto una grande partita contro la Fiorentina, una squadra libera di testa e sappiamo che il nostro destino non dipende solo da noi, ma passa dalla Samp. Affronteremo questa gara in modo serio, come sempre»

Perisic e Handanovic.

«Samir ha fatto molto bene, un giocatore fondamentale. Ivan ha fatto una stagione straordinaria, prossima settimana con la società faremo un meeting per gli obiettivi e la crescita della squadra. C’è un rapporto grande, aperto e faremo il punto su tutto»

L’Inter l’anno scorso aveva vinto ma perso due tra i migliori giocatori…