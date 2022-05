Insigne: «Non lascio la Nazionale, anche se vado a Toronto ho dato la mia disponibilità a Mancini»

L’ex capitano del Napoli Lorenzo Insigne è intervenuto in conferenza stampa col ct Mancini da Londra, dove domani si giocherà la «Finalissima» organizzata dalla Fifa tra la vincitrice dell’Europeo, l’Italia, e quella della Coppa America, l’Argentina. Italia-Argentina è anche la partita di Maradona.

«Maradona ce l’ho tatuato sulla pelle, io sono tifosissimo del Napoli e lui per noi ha dato tanto. Spero domani di alzare questo trofeo, lui ci ha portato sul tetto del mondo e noi napoletani lo ringrazieremo sempre. Questo stadio ci evoca grandi ricordi, qui abbiamo scritto la storia, e quella di domani è una serata importante per ripartire, per riportare l’Italia in alto: vogliamo regalare ai nostri tifosi una notte da favola»