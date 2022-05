Gazzetta: potrebbe essere anche l’ultima di Osimhen a Fuorigrotta

Adl vuole almeno 100 milioni per una plusvalenza record. Nelle ultime due gare Victor potrebbe raggiungere quota 20 gol, raddoppiando i 10 dello scorso anno

La Gazzetta scrive che oggi a Napoli non sarà solo l’ultima in casa di Insigne (che ha già firmato col Toronto) ma anche di Victor Osimhen. Che De Laurentiis venderebbe in caso di offera di almeno 100 milioni di euro. Scrive Maurizio Nicita:

Comporterebbe una notevole plusvalenza per il Napoli che in soldi sta pagando poco più di 50 milioni al Lilla dei quali ne ha ammortizzato oltre 30. Dunque cedendolo per 100 milioni, almeno 70 sarebbe la plusvalenza.

Un’offerta vera e propria ancora non c’è ma Arsenal e Manchester United hanno preso informazioni sul nigeriano.

Se arrivasse l’offerta dall’Inghilterra per lui si parlerebbe di un ingaggio quasi raddoppiato rispetto ai 4,5 milioni netti che prende dal Napoli.

Nelle ultime due partite Osimhen può arrivare a 20 gol.

Cerca il raddoppio di gol rispetto all’annata scorsa (10 reti). Attualmente è a quota 17 (13 in campionato, 4 in Europa League) e gli rimangono due partite per raggiungere i 20 gol, obiettivo alla sua portata