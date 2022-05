Casarin: le panchine sembrano divani stracolmi di giocatori agitati pronti a dare addosso all’arbitro

Sul CorSera: l’arbitro serve a questo calcio della velocità? Sì, serve a fare casino in area di rigore per punire l’invisibile e innalzare l’emozione delle panchine

Sul Corriere della Sera Paolo Casarin scrive di arbitri e di panchine agitate. Le panchine sembrano divani pieni di giocatori agitati pronti a contestare le decisioni dei direttori di gara. Che a loro volta puniscono l’invisibile e fanno casino in area di rigore.

“L’arbitro serve a questo calcio della velocità? Sì. Serve a fare casino in area di rigore, per punire l’invisibile in continua elaborazione e innalzare il livello dell’emozione sul «divano» del campo, le panchine. Il popolo è capace di perdonare il fischio dell’arbitro, dal «divano», invece, non arrivano processi, ma sentenze definitive. Sì, le panchine sembrano divani stracolmi di giocatori agitati, pronti a far mucchio attorno al quarto uomo schiacciato da mille richieste: quaranta persone, con qualche giocatore a bordo campo che restituisce subito il pallone o lo allontana a seconda del colore della maglia”.