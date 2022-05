Anche il mondo ultras spiazzato dallo striscione contro Spalletti, presto una correzione di rotta

Non è firmato e non rappresenta il pensiero della tifoseria organizzata, è stata l’iniziativa di singoli. Non c’era mai stato l’attacco a un tecnico

Lo striscione esposto ieri sera all’esterno dello stadio San Paolo (oggi Maradona) ha colpito non poco. Perché si tratta di uno striscione del tutto estraneo al linguaggio e ai codici ultras. Mai infatti, a memoria di tifoso del Napoli, era stato attaccato un allenatore. Striscione non firmato. Ovviamente da condannare senza se e senza ma, come ha fatto il Napolista e tantissimi altri tifosi (la stragrande maggioranza).

Striscione che ha diviso la stessa tifoseria organizzata, spiazzata da questa esibizione. Non c’è la sigla di alcun gruppo organizzato. Molti non ne sapevano nulla. Striscione che peraltro ha alimentato la dietrologia visto che ultimamente la presidenza De Laurentiis ha rilasciato dichiarazioni ambigue su Spalletti.

Lo striscione, a quanto pare, non rappresenta il pensiero della tifoseria organizzata che a breve – forse già questa sera – dovrebbe correggere il tiro. È stata l’iniziativa di un gruppo sparuto di persone. Anche nel mondo ultras non tutto è sotto controllo.