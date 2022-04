Uefa: Nuno Santos e il tecnico del Bodo squalificati per tre giornate

La decisione è stata presa al termine dell’indagine su quanto accaduto negli spogliatoi dopo la gara di andata di Conference League tra la Roma e il Bodo

Si è conclusa l’indagine della Uefa su quanto accaduto al termine della gara di andata di Conference League tra la Roma e il Bodo. Al termine della gara il capitano giallorosso aveva accusato

“Nello spogliatoio il loro allenatore ha appena aggredito il nostro preparatore dei portieri. Il tecnico Knutsen ha cominciato a dire qualcosa al nostro preparatore e poi lo ha aggredito in maniera forte”

La società norvegese aveva risposto con un comunicato, spiegando che l’allenatore Knutsen si era solo difeso, visto che Nuno Santos aveva addirittura provato a strangolarlo. Secondo i norvegesi ci sarebbe addirittura un video ad incastrare il comportamento del tesserato della Roma.

L’organo di controllo, etica e disciplina UEFA dopo aver raccolto tutte le deposizioni e analizzato i video del tunnel dello spogliatoio ha deciso di squalificare per tre giornate sia il preparatore dei portieri sia il tecnico del Bodo: entrambi dovranno quindi scontare due turni visto che erano entrambi assenti nella gara di ritorno all’Olimpico per la decisione della Uefa di sospondere entrambi in attesa della fine delle indagini.