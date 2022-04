Tuchel: «Jorginho? Lo abbiamo spremuto. Dopo gli Europei ha sentito la pressione, troppe aspettative»

Si è scritto molto in questi giorni in Inghilterra in merito alle prestazioni deludenti di Jorginho e a presunti contrasti con l’allenatore Tuchel. Il Daily Mail ha riferito che il tecnico – durante la sfida di Fa Cup col Crystal Palace – si è dimostrato particolarmente insofferente rispetto alla lentezza dell’italo-brasiliano. Tuchel è intervenuto sulla questione in conferenza stampa, provando a fare definitivamente chiarezza.

«Jorginho si è sempre sacrificato per la squadra, penso che sia evidente. Dopo la vittoria agli Europei ha sentito la pressione, su di lui c’erano troppe aspettative. Si è assunto le sue responsabilità e lo fa sempre, per questo lo amo. Credo che lo abbiamo spremuto e ora si vedono le conseguenze. Al momento non è al massimo»

L’altro caso, al Chelsea, è Lukaku. L’attaccante ex Inter, pagato oltre 100 milioni, è sempre in panchina. Nel 2022 ha giocato solo 42 minuti in Champions League. Non gioca titolare in Premier da febbraio, dalla famosa sfida sempre al Crystal Palace in cui toccò appena sette palloni. E in panchina è andato a sedersi pure in Coppa. Non solo: quando è entrato ha sbagliato un altro gol fatto, come era capitato pure col Real Madrid in Champions League.