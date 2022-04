Su Repubblica l’anello che cura il sonno dei piloti di Formula 1, lo usano già Leclerc e Vettel

Realizzato in titanio, pesa 5 grammi, ha infrarossi che registrano battito, frequenza respiratoria, calorie bruciate, saturazione e temperatura

In Formula 1 arriva l’anello che aiuta i piloti a dormire meglio, per avere prestazioni migliori in pista. Ne parla La Repubblica.

“In titanio, pesa 5 grammi, ha sensori a infrarossi che registrano giorno e notte battito, frequenza respiratoria, attività, calorie bruciate, saturazione di ossigeno nel sangue, temperatura. Per le donne, prevede il ciclo mestruale con 30 giorni di anticipo. Soprattutto, misura il tempo trascorso a letto, le diverse fasi del sonno, da quello leggero a quello Rem, indicando anche le conseguenze che ha la qualità della notte sulla giornata successiva. Ha un’autonomia che va dalle 4 ore a una settimana, si ricarica in 20-80 minuti, può essere immerso sott’acqua fino a 100 metri. Costa da 314 a 419 euro a seconda delle colorazioni (4). I dati raccolti sono consultabili su una app che dà anche suggerimenti su come comportarsi per migliorare i parametri. Tra gli altri lo indossano Leclerc (il monegasco ne ha due, al mignolo e indice destri), Lando Norris della McLaren e il suo boss, Zak Brown, Sebastian Vettel dell’Aston Martin e Pierre Gasly dell’Alpha Tauri. La Red Bull due anni fa aveva stretto anche una partnership con la casa finlandese che lo produce, la Oura”.

In gara è vietato portare gioielli. L’anello è stato usato per la prima volta due anni fa, in piena pandemia, dai giocatori di basket dell’Nba chiusi nella bolla di Orlando. Lo hanno adottato anche i Seattle Mariners, nel baseball e lo portano diversi attori e celebrità, come il Principe Harry, Gwyneth Paltrow e Will Smith.