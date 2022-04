Spalletti: «Non si vince con i “forza”, “dai”, “coraggio”, si vince con la consapevolezza di quello che si deve fare»

Il tecnico del Napoli in conferenza stampa ha presentato la sfida contro la Roma spiegando come serve per provare a vincerla

«La partita contro la Roma è un’insidia per noi, come noi siamo un’insidia per loro e, secondo me, sentirà la squadra che si sentirà più minacciata, nel senso che avrà più la percezione del pericolo che si ha in una partita così. Vincerà quella che sarà più esecutiva con i comportamenti che si devono avere. Non si vince con i “forza”, “dai”, “coraggio”, si vince con la consapevolezza di quello che si deve fare contro un avversario forte come quello che avremmo difronte»