Sabrina Salerno: «La bellezza è stata un’arma a doppio taglio, mi ha bloccata in una gabbia»

Sul Messaggero una lunga intervista a Sabrina Salerno. Fa una sorta di bilancio della sua carriera, dicendo che avrebbe potuto fare e avere molto di più.

«Siamo un Paese un po’ bigotto, che demonizza la leggerezza e in cui tutti si prendono troppo sul serio, cosa che mi è sempre sembrata un po’ stupida, e io un po’ l’ho scontata. Se poi da bella si ha avuto successo da giovanissima, e a 50 anni passati ci si mostra ancora, non ci siamo proprio».

La bellezza però l’ha aiutata.

«Sì, ma è stata un’arma a doppio taglio. Da una parte mi ha dato tantissimo, dall’altra mi ha bloccato in una gabbia. Non ha idea di quanti addetti ai lavori, spesso invidiosi, mi hanno ostacolata. Solo Claudio Cecchetto ha fatto tanto per me. È stato lui l’uomo più importante della mia carriera. Ha saputo dare spazio a uno spirito libero come me».