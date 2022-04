Reuters conferma: il fondo arabo Investcorp è vicino all’acquisto del Milan

Dopo le indiscrezioni de L’Equipe arriva un’altra autorevole conferma. Si riferisce di trattative esclusive in fase molto avanzata

Dopo le indiscrezioni circolate in queste ore – soprattutto in Francia, da L’Equipe – Reuters conferma: la società finanziaria Investcorp, con sede in Bahrain, ha avviato “trattative esclusive” per l’acquisto del Milan. Reuters riferisce di averlo appreso in giornata da una fonte molto seria, la quale avrebbe confermato addirittura che l’accordo con il fondo Elliot è “prossimo al completamento”.

Reuters presenta Investcorp, un asset manager con diverse linee di business, dal private equity al real estate passando per le infrastrutture, la gestione del credito. Parliamo di oltre 42 miliardi di dollari di asset. Contattata, Investcorp non ha commentato le notizie. Elliot lo stesso.