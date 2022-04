Plusvalenze, la Procura Figc non si arrende: presentato ricorso alla Corte Federale d’Appello

Lo riporta Il Tempo. Per Chiné il Tribunale Federale «ha omesso di valutare elementi che rendono evidente l’uso improprio che le società coinvolte hanno fatto della propria libertà di contrarre»

Non può dirsi ancora chiusa l’indagine sulle plusvalenze, visto che Procura della FIGC ha presentato, nella giornata odierna, l’appello alla Corte Federale, che dovrà quindi esprimersi sulla sentenza di assoluzione totale delle società e dei dirigenti coinvolti precedentemente emessa dal Tribunale Federale Nazionale. L’ha rivelato il quotidiano Il Tempo, che ha specificato che il documento di «contrattacco» della Procura è di oltre settanta pagine e contesta punto per punto le motivazioni che hanno portato all’assoluzione e chiede di riesaminare tutti i casi, nessuno escluso, e di comminare le sanzioni richieste.

Nel reclamo presentato oggi dal Procuratore federale Giuseppe Chiné e dal Procuratore aggiunto Giorgio Ricciardi si legge che «il primo e, forse, più grave motivo di erroneità della decisione gravata è la mancanza assoluta di ragioni, nell’ambito del corpo motivazionale, per le quali il giudice di primo grado abbia ritenuto di discostarsi e, per certi versi, disapplicare completamente i principi ampiamente enucleati in materia dalla Giustizia Sportiva di questa Federazione»