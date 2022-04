Pioli: «Avere Ibra per il Milan non è banale. Zlatan è il faro della squadra»

Il tecnico del Milan si coccola il suo centravanti. «La sua forza di volontà è indomabile, quello che fa per essere pronto e per partecipare è incredibile»

«Avere Ibra per il Milan non è banale. È il faro della squadra. La sua forza di volontà è indomabile, quello che fa per essere pronto e per partecipare è incredibile. Partirà con noi, ieri e oggi ha fatto bene in allenamento»

Il Milan ritrova Ibrahimovic per la sfida con la Lazio. Pioli se lo coccola in conferenza stampa. L’attaccante svedese non ha tanti minuti nelle gambe ma ha una grossa importanza nello spogliatoio. Che in base a quanto dice il tecnico non è turbato dalle tante voci sulla cessione a Investcorp.

«Siamo di fronte ad un momento più importante del campionato. Il presente è molto solido, per il futuro non è una domanda da fare a me: non ho questa situazione sotto controllo»

Pioli è un ex.

«Alla Lazio un primo anno bellissimo, giocavamo un gran calcio. Invece forse, da allenatore, l’unico rimpianto che ho è il secondo anno della Lazio. Non ho gestito bene delle dinamiche che ora gestirei diversamente»