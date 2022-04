Milan, il sovraccarico al ginocchio costringe Ibrahimovic ad uno stop di 10 giorni

Il sovraccarico al ginocchio che ha costretto Zlatan Ibrahimovic a saltare la trasferta di campionato a Torino è più grave del previsto. Lo svedese dovrà fermarsi per dieci giorni, saltando tre partite, due di campionato ed una di Coppa Italia. Lo riferisce Sky Sport. Ibra dovrà sottoporsi a delle terapie per recuperare, ma lo stop durerà almeno 10 giorni.

“Milan, Ibrahimovic out 10 giorni dopo l’infortunio. Per il sovraccarico al ginocchio lo svedese sarà costretto a rimanere ai box per almeno 10 giorni: salta sicuramente le sfide contro Genoa e Lazio in campionato e il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter”.