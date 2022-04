Panatta: «Più che guru, Mourinho è un paraguru. Non ho mai sentito Klopp dire una cosa stupida»

Il Messaggero intervista Adriano Panatta.

«Il talento è importante, ma da solo non può dare grandezza a un movimento sportivo. Servono altre qualità di base: il coraggio, la costanza, l’allenamento. Il talento è il valore aggiunto, ma senza il resto non vai da nessuna parte. Ho visto diversi tennisti arrivare lontano, pur senza possedere un estro particolare: si allenavano in maniera feroce, lottavano, avevano coraggio».