Ospina influenzato, stasera contro la Roma giocherà Meret

Il Napoli comunica che ha lasciato il ritiro e che ha effettuato un tampone con esito negativo. Torna tra i pali il portiere friulano

David Ospina non ci sarà stasera alle 19 per Napoli-Roma. Il portiere colombiano “ha lasciato il ritiro della squadra per sintomi influenzali. Il calciatore ha effettuato un tampone con esito negativo”. Al suo posto è stato convocato Idasiak. Stasera, ovviamente, giocherà Meret che anche con la gestione Spalletti – dopo quella Gattuso – è rimasto secondo portiere.

I convocati sono:

Portieri: Meret, Idasiak, Marfella;

difensori: Juan Jesus, Koulibaly, Ghoulam, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, Tuanzebe, Zanoli;

centrocampisti: Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski;

attaccanti: Insigne, Lozano, Mertens, Ounas, Osimhen, Petagna, Politano.