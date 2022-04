Onana: «I tifosi possono fischiare, cantare, piagnucolare, non me ne frega un cazzo»

Il portiere dell’Ajax, già acquistato dall’Inter per la prossima stagione, è al centro delle critiche per le sue ultime prestazioni. Ma non gli interessa

Le ultime prestazioni di André Onana, prossimo portiere dell’Inter, sono state molto criticate dai tifosi. In particolare la papera che è costata all’Ajax l’eliminazione dalla Champions League. Ieri ha regalato un gol allo Sparta Rotterdam. Ma ad Onana le critiche non interessano, non lo toccano. O almeno così dice. Ad Espn ha dichiarato:

“Non puoi vincere sempre. A volte devi fare degli errori e questo ti rende più forte. Ho passato un anno difficile. Questo mi rende solo più forte. I fischi dei tifosi sinceramente non mi interessano. Non mi interessano affatto. Le persone possono dire quello che vogliono. So chi sono e so cosa ho fatto per questo club. La cosa più importante è quello che sono. Possono cantare, possono piagnucolare. Possono fare quello che vogliono, non me ne frega un cazzo”.