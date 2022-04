Manchester United, allarme bomba a casa di Harry Maguire

Il capitano del Manchester United, Harry Maguire, ha ricevuto una mail in cui gli veniva annunciato che gli sarebbe stata piazzata una bomba in casa. La notizia sta rimbalzando su tutti i quotidiani inglesi. Una minaccia che il giocatore ha preso sul serio, allertando subito la polizia, che adesso sta perquisendo la sua proprietà di Alderley Edge.

Maguire vive con la sua compagna Fern Hawkins, dalla quale ha due figlie. Secondo quanto scrivono i quotidiani inglesi, sarebbe sconvolto dalla minaccia.

I quotidiani riportano le parole di un suo portavoce:

“Nelle ultime 24 ore, Harry ha ricevuto una seria minaccia alla sua casa di famiglia. Ha denunciato questo alla polizia che ora sta esaminando la questione. La sicurezza della sua famiglia e di coloro che lo circondano è ovviamente la priorità numero uno di Harry. Continuerà a prepararsi per la partita di questo fine settimana come di consueto e al momento non commenteremo in ulteriori dettagli”.