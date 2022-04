L’opinione lunare di Inzaghi: «La nostra è una delle classi arbitrali migliori d’Europa»

In conferenza. «Nell’arco di un campionato penso che episodi contro e a favore si pareggino. La Roma è forte e ha un gran tecnico: è come una finale»

Intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida con la Roma, Simone Inzaghi è intervenuto sulla partita e sui temi d’attualità più caldi ad essa collegati. Ovviamente gli hanno chiesto della designazione di Sozza che sta avendo enorme spazio sui media. L’Inter è al centro delle polemiche a causa di alcuni episodi arbitrali che l’hanno premiata. Alcuni clamorosi come il rigore negato a Belotti a Torino. Altri quantomeno discutibili come il gol annullato al Milan in Coppa Italia.

Non penso alle polemiche ma solo alla finale che abbiamo raggiunto. La nostra è una delle classi arbitrali migliori d’Europa, poi, certo, tutti possono sbagliare. Nell’arco di un campionato penso che episodi contro e a favore si pareggino.

La Coppa Italia è stata importante.

La vittoria con il Milan ci ha dato tantissima convinzione, ci ha regalato un’altra finale. Non ci siamo mai persi, abbiamo raccolto meno di quanto si poteva in un certo periodo, ora dobbiamo finire nel migliore dei modi

Allegri ha dichiarato che la partita con la Juventus è stata fondamentale se non addirittura decisiva per il campionato.

No, è stata una gara importante che arrivava in un momento delicato per noi. I ragazzi stanno facendo un ottimo lavoro da luglio. Dopo l’inizio della stagione le aspettative si sono alzate ma questo non deve scoraggiarci. Dobbiamo finire questo percorso lungo e insidioso nel miglior modo possibile. Ci stiamo preparando, spero di avere sempre il gruppo a disposizione per poter scegliere.

Gosens e Perisic possono coesistere?

Allenarli è una fortuna perché sono due grandissimi giocatori. Stanno benissimo entrambi. Contro il Verona hanno giocato insieme con Ivan seconda punta che, eventualmente, potrebbe anche spostarsi a destra. Darmian e Dumfries però stanno facendo molto bene. Le scelte non mi mancano.

La Roma.

Affrontiamo una delle squadre più forti della Serie A, allenata da un grande tecnico che tutti conosciamo per il suo cammino in Italia e in Europa. Sono in un ottimo momento, in campionato non perdono da gennaio contro la Juventus e perciò servirà grandissima attenzione. Per noi sarà una gara molto importante, una finale.