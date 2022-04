L’allenatore del Bodo: «Mourinho e Santos farebbero qualsiasi cosa per ottenere risultati»

L’allenatore del Bodo Glimt, Mnutsen, oggi sospeso dall’Uefa insieme al preparatore dei portieri della Roma per quanto accaduto dopo Roma-Bodo, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa norvegese sul punto.

“È importante che entrambi i club agiscano in modo intelligente ora. I media stanno costruendo tutto come se ci fosse una situazione ad alto rischio, ed è un peccato incredibile. L’ultima volta che abbiamo giocato in trasferta contro di loro c’era un’atmosfera fantastica con un fantastico pubblico in casa e un fantastico pubblico in trasferta”.