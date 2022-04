La Moviola del CorSport promuove Sozza: grande sicurezza e personalità, dialoga molto con i calciatori

L’arbitro, tanto contestato alla vigilia perché milanese, ha diretto “una partita perfetta”. Gli va il 7 in pagella, soprattutto per la gestione del contatto Mancini-Dimarco

Nella sua Moviola sul Corriere dello Sport, Edmondo Pinna promuove l’arbitro Sozza a pieni voti: 7. Lo definisce autorevole, con personalità. Ed elogia anche la collaborazione con il Var che azzera i tempi di attesa e le proteste. Una partita perfetta.

“Simone Sozza fa la scelta giusta nell’unica situazione complessa di una gara che scorre via liscia, nonostante le polemiche della vigilia per la sua designazione. Minuto 35: il primo milanese a dirigere Inter-Roma fa giocare sul tocco di pancia di Karsdorp in area (la palla non va sul braccio) e poi decide istantaneamente che il fallo di Mancini su Dimarco è fuori dai sedici metri, ammonendo il difensore della Roma per proteste. Tutto corretto, grande sicurezza”.

“I contrasti sono duri, la partita è intensa, ma Sozza la gestisce con personalità. E dialoga molto con i calciatori”.