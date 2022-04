Juve-Bologna, la moviola. Per il Corsport «Guida fa il contrario di quello che dovrebbe fare un arbitro»

Non decide e arriva a due rossi. La Gazzetta dello Sport sintetizza: decisione corretta ma gestione del caso pessima

Hanno fatto discutere le decisioni arbitrali del duo Sacchi-Guida in Juventus-Bologna. L’episodio chiave chiaramente è quello al minuto 81. Soumaoro stende Morata, l’intervento è al limite dell’area. Sacchi non sanziona. Poi, richiamato dal Var, realizza che il fallo c’è ma è fuori dall’area di rigore. Visto che è una chiara occasione da gol il difensore del Bologna viene espulso. Nel parapiglia successivo il fischietto espelle anche Medel per proteste.

Casarin, sul Corriere della Sera, scrive che Sacchi tutto sommato tiene anche quando la partita si complica. D’altro avviso la Gazzetta, che pone l’attenzione sulla gestione dell’arbitro, ritenuta poco chiara a prescindere dalla valutazione (corretta) degli episodi.

Il fallo del difensore del Bologna è netto (tocco con il ginocchio sulla coscia) ed è avvenuto appena fuori area, ma è su chiara occasione da gol e quindi da rosso, circostanza che, da protocollo, consente l’intervento del Var. Anche dopo la review, però, la gestione di Sacchi lascia a desiderare: non chiarisce subito la decisione, contribuendo a esasperare gli animi. Medel esagera nelle proteste e riceve prima il giallo e poi un inevitabile rosso. In sintesi: decisione corretta, ma gestione del caso pessima.

Per il Corriere dello Sport la bocciatura è senza appello:

La gestione tecnico disciplinare dell’episodio Soumaoro-Morata è il contrario di quello che dovrebbe fare un arbitro. Perché, anche quello che esce dal corso, va in campo per decidere. Non decidere e poi arrivare a fare due rossi è il peggiore dei mali. 6,5 a Guida al Var.