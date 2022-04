Decisione presa per il timore di vedere saltare l’obiettivo della stagione, ossia la qualificazione in Champions. Si torna laddove tutto cominciò: l’ammutinamento

Il Napoli in ritiro da martedì. È la novità dopo la disfatta a Empoli dove il Napoli ha perso 3-2 mentre stava vincendo 2-0 a dieci minuti dalla fine.

La decisione di De Laurentiis per timore di perdere la Champions.

Il Napoli torna laddove cominciò lo sfascio: dal ritiro che portò all’ammutinamento.

Il Napoli fino a oggi lottava per lo scudetto. A dieci minuti dalla fine, la squadra aveva di fatto conquistato la Champions League. Ora si va in ritiro, come accaduto con Benitez, con Ancelotti (e il conseguentemente ammutinamento), con Gattuso (sia pure volontario) e ora anche con Spalletti.

La Società ha deciso che da martedì, alla ripresa degli allenamenti, la squadra andrà in ritiro permanente. pic.twitter.com/3cWMm7TUsJ — Official SSC Napoli (@sscnapoli) April 24, 2022