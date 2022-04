Gli abbonati disertano il Camp Nou, il Barca minaccia il recesso per “inutilizzo”

Sarebbero in 20.000 i “disertori”. Laporta s’è scocciato: introduciamo una quota di presenza minima di partite allo stadio

Nel mezzo d’una conferenza stampa di scuse (ma non troppo) sul caos “biglietti” nella partita di Europa League al contro l’Eintracht Francoforte, Joan Laporta l’ha detto abbastanza chiaramente: sì, il sistema ha fallito ma è anche vero che molti abbonati si sono venduti i biglietti ai tedeschi:

C’è stato anche un uso improprio degli abbonamenti. È una stima, non c’è certezza perché non ci sono controlli sulle vendite. Gli abbonamenti sono andati anche ai tedeschi. È triste perché per quelli di noi che amano il Barça, la maggioranza, è difficile immaginare che un membro o un abbonato venda l’ingresso a tifosi rivali, ma è successo.