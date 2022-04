Gazzetta: Osimhen e Mertens insieme, Spalletti ci pensa

Finora il tecnico non li ha mai schierati insieme da titolari ma con il belga e il nigeriano in campo il rendimento offensivo si trasforma

Finora, Spalletti, non li ha mai schierati titolari insieme dal primo minuto. Eppure, secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, con il belga e il nigeriano in campo insieme il rendimento offensivo si trasforma. Lo hanno dimostrato le partite con Udinese e Fiorentina. Spalletti dunque ci pensa.

Sia contro i friulani, sia con i toscani, col solo Osimhen nei primi tempi sono arrivati zero gol, con uno subito; nella ripresa con Mertens ecco che le reti sono diventate quattro. Le due con l’Udinese sono bastate a ribaltare il risultato, con la Fiorentina no perché i viola hanno segnato altri due gol. Proprio domenica scorsa, la sintonia fra i due attaccanti è diventata efficace per aprire la difesa avversaria.

Secondo la Rosea, Osimhen e Mertens possono aiutare il Napoli a dire la sua nella corsa scudetto.

Certo, ha ragione il tecnico nel sottolineare che la cosa più importante è l’equilibrio della squadra. Ma se questo comunque è precario, come dimostrato contro la Fiorentina – per via anche di qualche centrocampista fuori forma -, allora magari meglio rischiare qualcosa e segnare di più. Anche perché il Napoli il suo obiettivo Champions l’ha praticamente raggiunto e dunque deve tentare il tutto per tutto.