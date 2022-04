Evra: «Prima di giocare a calcio vendevo droga e chiedevo l’elemosina, il calcio mi ha salvato»

L’ex terzino francese, Patrice Evra, ha rilasciato un’intervista alla Bbc in cui parla del suo passato e del ruolo che ha avuto il calcio nella sua vita.

“Ho fatto tre cose prima di giocare a calcio. Vendere droga, mendicare davanti al negozio e lavorare in un rivenditore di tv. Di queste tre cose, una sola non è vera. Non ho mai venduto una tv. E avevo tipo 13 anni. Chiedere l’elemosina davanti ai negozi per me era normale: a volte attorno a mezzanotte buttavano i Big Mac freddi, noi andavano a recuperarli dalla spazzatura e li mangiavamo”.