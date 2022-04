Coppa Italia, multa a Milan e Juve per lancio di oggetti dei tifosi contro i giocatori di Fiorentina e Inter

Il Giudice Sportivo della Lega Serie A ha multato Juventus e Milan per 3mila euro ciascuno. Il motivo è che i rispettivi tifosi hanno lanciato oggetti in campo contro giocatori avversari durante le semifinali di ritorno di Coppa Italia contro Fiorentina e Inter. Di seguito il comunicato ufficiale:

“Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, al 33° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco in direzione di un calciatore avversario un accendino; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.

“Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, al 40° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco in direzione di un calciatore avversario una bottiglietta d’acqua ed un piccolo oggetto di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.